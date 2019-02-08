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وفد رجال أعمال كويتي يزور إسرائيل لأيام سراً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:19 - 08 فبراير 2019
وفد كويتي يزور اسرائيل وفد كويتي يزور اسرائيل
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وفدًا كويتيًا زار "تل أبيب" الأسبوع الماضي لعدة أيام بشكل سري، بالتنسيق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان على اطلاع كامل بالزيارة، وهو من سمح بزيارتهم".

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن وفد رجال الأعمال الكويتيين الذي زار "إسرائيل" الأسبوع الماضي، قام بزيارة مواقع دينية وتاريخية وثقافية.

وأوضحت أن الوفد زار مسجد الطائفة البهائية في حيفا، ومسجد الأحمدين، والمسجد الأقصى، وجامعة حيفا، ومتحف "الهولوكوست" في القدس. وفق الهيئة.

تأتي هذه الزيارة استكمالاً لزيارات متبادلة بين الإسرائيليين وبعض الأنظمة العربية في إطار عملية تطبيع العلاقات، فيما الفلسطينيون يتعرضون للقتل والجرائم اليومية الإسرائيلية.

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