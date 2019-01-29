" القسام" يدعو لدعم المقاومة مالياً من خلال عملة الـ"بيتكوين"

أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي، يحارب المقاومة الفلسطينية من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.

ولفت أبو عبيدة في رسالة له عبر تطبيق "تيليغرام"، إلى أن "محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الإسرائيلية، ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

ودعا أبو عبيدة "كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ"بيتكوين" عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً.

يشار إلى أن عملة "البيتكوين" عبارة عن عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.