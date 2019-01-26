هآرتس: الأموال القطرية لن تضمن لنتنياهو الهدوء مع غزة

قال المحلل العسكري لصحفية هآرتس "عاموس هرئيل": "إن دخول الاموال القطرية إلى قطاع غزة ساعدت في تهدئة الأوضاع الأمنية بين "إسرائيل" وغزة بشكل محدود".

وأوضح "هرئيل"، أن مسيرة العودة شرق قطاع غزة يوم أمس الجمعة كانت هادئة نسبيا حيث أستشهد فلسطيني واحد فقط بنيران الجنود الإسرائيليين وفقاً لقوله.

وأشار المحلل العسكري، بأن الاتفاق بين "إسرائيل" وقطر وحماس لإدخال الاموال القطرية سيحقق الهدوء لوقت محدود فقط، ولكن على المدى القريب يمكن أن يقلل الاتفاق من تعهدات حماس لمنع وقوع (أعمال عنف)، فحكومة نتنياهو لن تحظى بقسط من الراحة مع غزة حتى موعد الانتخابات الاسرائيلية في 9 إبريل المقبل.