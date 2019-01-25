العمادي يكشف عن اتفاق مع حماس لصرف المنحة القطرية لسكان غزة

كشف السفير القطري محمد العمادي اليوم الجمعة، عن اتفاق مع حركة حماس لصرف أموال المنحة القطرية لسكان قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي في مدينة غزة: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها بعدم استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية اتفقنا معها على أن يتم صرف أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية ولتطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومشاريع تخدم وزارة الصحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة في القطاع".

وأشار العمادي إلى أن الهدف الأساسي من المنحة هو تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم الإنسانية والمعيشية بما ينعكس ايجاباً في المحيط والمنطقة بالكامل من خلال تشغيل الكهرباء وتحسين الصرف الصحي ومساعدة الفقراء.

ولفت العمادي إلى أنه سيوقع أول اتفاق مع الأمم المتحدة الاثنين القادم بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.