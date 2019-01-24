جونغ أون يعبّر عن "ارتياحه" بعد تلقي رسالة من ترامب

عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عن "ارتياحه الكبير" بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اقتراب موعد عقد قمة جديدة بينهما أواخر شباط/فبراير.



وتسلّم كيم الرسالة من نائبه كيم يونغ شول الذي التقى ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي وسلّمه حينها رسالة من الزعيم الكوري الشمالي.



وجاء الاجتماع في البيت الأبيض في وقت تسعى واشنطن وبيونغ يانغ للتوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من شأنه إنهاء نزاع مستمر منذ عقود، لكن المفاوضات متعثّرة عند تفسير كل منهما لعبارة "نزع السلاح النووي".



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي أبدى "ارتياحه الكبير" بعد تلقّيه "رسالة شخصية جيّدة" من ترامب.



ونشرت الوكالة صورة لكيم حاملا على ما يبدو رسالة ترامب مع ابتسامة كبيرة تعلو وجهه وبجانبه نائبه.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "سوف نثق بإيجابية الرئيس ترامب وسننتظر بصبر وبحسن نية".



وفي أول تعليق كوري شمالي حول لقاء ثان بين كيم وترامب، أوردت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي قد أمر بالتحضير للقمة الثانية مع الرئيس الأميركي.



وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة. ووقعا حينها وثيقة اقتصرت على العموميات تعهّد فيها كيم بالعمل على "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".



وتطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات المفروضة عليها كما ترفض الدعوات لنزع "أحادي" للسلاح النووي فيما تشترط واشنطن تخلّي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية لرفع العقوبات.



وقال ترامب السبت إنه تم تحديد مكان القمة المقبلة من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال مصدر في الحكومة الفيتنامية لوكالة فرانس برس إن "التحضيرات اللوجستية" قائمة لاستضافة اللقاء الذي سيعقد على الأرجح في العاصمة هانوي او في مدينة دانانغ الساحلية.



وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون أنّ بكين تدعم القمة الثانية المحتمل عقدها قريباً بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتأمل أن يخطو كلا الطرفين خطوة باتجاه الآخر؛ لكي "يلتقيا في منتصف الطريق"، بحسب ما أفادت شينخوا الخميس.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إنّ شي أبلغ أيضاً كيم، خلال اجتماع في بكين، أنّ "التسوية السياسية (لقضية) شبه الجزيرة الكورية هي اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة".



من جهته، قال كيم، بحسب ما نقلت عنه شينخوا، إنّ بلاده ستبذل جهوداً خلال القمة الثانية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ "لتحقيق نتائج تلقى ترحيب المجتمع الدولي".