الاحتلال ينشر القبة الفولاذية قرب تل ابيب

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر أمس الأربعاء منظومة القبة الفولاذية في منطقة تل ابيب الكبرى "غوش دان" بسبب التهديدات من قطاع غزة وسوريا.

وكان الاحتلال قد نشر منظومة القبة الحديدية في بئر السبع تحسباً لتدهور الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.

وكان الطيران الحربي قد شن الثلاثاء الماضي سلسلة غارات على قطاع غزة استهدف مقرات للمقاومة، وهو ما دفع الوسطاء للتدخل العاجل لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لعدم تدهور الأوضاع الميدانية، وتثبيت التهدئة.

وقاد الجهود، السفير القطري محمد العمادي، ونائب مبعوث الأمم المتحدة ميلادينوف. أسفرت عن سماح المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة. وهو ما دفع العمادي للوصول إلى غزة مساء أمس والالتقاء برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.