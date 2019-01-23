موسكو تؤكد ضرورة وقف الغارات "الإسرائيلية" التعسفية على سوريا

علقت وزارة الخارجية الروسية على الغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة أنه يجب وقف ممارسة الضربات التعسفية على أراضي دولة ذات سيادة.

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 23 كانون الثاني/ يناير، تعليقا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، على ضرورة وقف ممارسة الضربات التعسفية على أراضي دول ذات سيادة.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نحن لا نغير موقفنا من هذه المسألة، وهو قائم على مبادئ القانون الدولي وممارسات توجيه الضربات العسكرية التعسفية على أراضي دول ذات سيادة، والحديث هنا عن سوريا، يجب أن تتوقف ".

وفي سياق متصل، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية فإن سوريا ستمارس حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على "مطار تل أبيب".

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بثها التلفزيون السوري: "أما حان الوقت لمجلس الأمن لأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية أم إنه مطلوب من سوريا أن تسترعي انتباه صناع الحروب في هذا المجلس من خلال ممارسة حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على "مطار تل أبيب".

وترسل وزارة الخارجية السورية بشكل منتظم رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن تطالبه بإدانة الهجمات الجوية الإسرائيلية ضد سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.