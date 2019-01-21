دعوية الجهاد وجمعية "اقرأ" تعلنان أسماء الفائزين من مسابقة القدس القرآنية

أعلنت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية مساء اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين لمسابقة القدس القرآنية المحلية والتي أعلن عنها بداية شهر مارس من العام الماضي (2018).

وفاز في مسابقة القدس القرآنية التي تمثلت في (حفظ القرآن الكريم كاملاً بالضبط والاتقان) 14 طالباً وطالبة من بين 260 تقدموا للمسابقة القرآنية بعد حفظهم كاملاً لكتاب الله في مخيمات العودة الصيفية التي أقيمت في محافظات قطاع غزة كافة.

وقال المشرف العام على المسابقة ومسؤول اللجنة الدعوية العامة أ. وليد حلس "أبو يحيى": "نستطيع أن نقول الآن وبشكل واضح أن لدينا فريقاً من حفظة كتاب الله عز وجل بالضبط والاتقان ونستطيع بجدارة أن نشارك وننافس في مسابقات محلية وخارجية".

وأضاف حلس: "أن المسابقة التي انطلقت في بداية العام الماضي جاءت تزامناً مع اعلان ترامب بأن القدس عاصمة لدولة الكيان، مشيراً إلى أن المسابقة حملت اسم القدس القرآنية لخصوصية المدينة المقدسة والتي هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية".

وشدد حلس على أن المسابقة تأتي للتأكيد على أن الطريق الأصوب والأقرب لتحرير القدس والأقصى من براثن الاحتلال والخلاص منهم يمر عبر بوابة القرآن الكريم ومن بين ثنايا سورتي الإسراء والانفال والعودة إلى كتاب الله حفظاً ومدارسة وعلماً وعملاً، إضافة إلى أنها جاءت لتحقيق حلم وطموحات اللجنة الدعوية بأن يكون لديها فريقاً مميزاً ومتقناً لحفظ القرآن الكريم.

وأشار حلس، إلى أن تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة القرآنية سيتم خلال حفل بهيج سيعلن عنه فيما بعد.

من جهته أوضح مسؤول لجنة المسابقة الشيخ شعبان صبيح، أن الطلبة اجتازوا مرحلتين، وتمثلت المرحلة الأولى بإجراء اختبار لـ260 طالباً وطالبة تقدموا للمسابقة، وتم فرز الطلبة الحاصلين على معدل 80% فما فوق من خلال لجان فرعية موزعة على محافظات قطاع غزة وبلغ عددهم 110 طالباً وطالبة.

وأضاف الشيخ شعبان: "في المرحلة الثانية تم اجراء التصفيات النهائية بين الطلبة الذين اجتازوا المرحلة الاولى من خلال لجنة موحدة من جميع محافظات قطاع غزة مما لديهم الخبرة والكفاءة المطلوبة لذلك"، مشيراً إلى أنه تم فرز المراكز العشرة من الفائزين على مستوى القطاع ليتمكن 7 من الطلاب و7 من الطالبات من الفوز بالمراكز الخمسة من المسابقة.

وتمنى الشيخ شعبان، لجميع الطلبة الفائزين بالمسابقة التوفيق والنجاح، داعياً الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بمزيد من الجهد والاجتهاد للحصول على مراكز متقدمة في المسابقات القادمة.

وإليكم أسماء الطلاب والطالبات الفائزين على مستوى قطاع غزة:

















