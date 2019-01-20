نتنياهو: "إسرائيل" تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال وتشاد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

ونقلت هيئة البث العبرية عن نتنياهو قوله خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التشادي إدريس ديبي في العاصمة نجامينا إن هذه الخطوة (استئناف العلاقات مع تشاد) انطلاقة في تطوير علاقات "إسرائيل" بدول العالم الإسلامي، على حد وصفه.

ووصل نتنياهو فجر اليوم إلى تشاد في زيارة رسمية هي الأولى بعد قطيعة دامت خمسين عاما.

وقبيل مغادرته "إسرائيل" قال نتنياهو للصحفيين في المطار "إن هذه الزيارة تاريخية لدولة مسلمة تجاور ليبيا والسودان، وأنها جزء من الانطلاقة في العلاقات الإسرائيلية مع دول عربية ومسلمة".

نتنياهو أضاف "أن هذا التطور أثار غضب الفلسطينيين والإيرانيين الذين حاولوا إفشاله لكنه فشلوا في ذلك"، وتابع أن المزيد من العلاقات مع دول أخرى سيكشف عنها قريبا"، لكنه لم يحدد هذه الدول ولا الفترة الزمنية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الزيارة تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، وأن طائرتين عسكريتين إسرائيليتين من طراز "هيركوليس" هبطتا في مطار العاصمة التشادية نجامينا وكانتا تحملان عتادا لتوفير الحماية لنتنياهو، شمل مركبة مصفحة.

وكان ديبي زار "إسرائيل" في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت القناة (12) الإسرائيلية الليلة الماضية أن نتنياهو سيعرض على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحين إلى تشاد عبر الحدود الليبية.