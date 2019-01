ظريف يسخر من بولتون في “تحدي العشر سنوات”

استخدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، “تحدي العشر سنوات”، المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للسخرية من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

ونشر ظريف، مساء الجمعة، على حسابه في تويتر، صورتين لتصريحين سابقين لبولتون يدعو فيهما لمهاجمة إيران عسكريًا، أحدهما في عام 2009، والآخر في العام الحالي 2019.

وكتب ظريف معلقا على الصورتين التي تفصل بينهما عشر سنوات: “نفس الهراء، نفس التنمر، نفس الأوهام”.

ومطلع العام الجاري، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، خبرًا جاء فيه أن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة بولتون طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي من وزارة الدفاع تزويده بخيارات لمهاجمة إيران.

وجاء طلب بولتون آنذاك، عقب تعرض سفارة بلاده لدى العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة البصرة، لهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا.

تجدر الإشارة أن “تحدي العشر سنوات”، انتشر مع دخول العام الجديد، ويقوم رواد وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور حديثة لهم بجانب أخرى التقطوها قبل عشر سنوات، بغرض المقارنة.

Same bull. Same bully. Same delusion.#10YearChallenge pic.twitter.com/KgUAejJcar