مشروع الولايات المتحدة للتأثير على الاحتجاجات في فرنسا – سارة مصطفى

أعد اثنين من الاستخباراتيين الألمان و135 محلل خلال الأسابيع الستة الأخيرة تقريرا يشير إلى أن عملية التأثير التي منشأها من الولايات المتحدة استهدفت الجماهير الفرنسية، وخاصة الجماهير المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة. إذ تتضمن العملية شبكة من مواقع الإخبارية والعديد من برامج الروبوت الضخمة التي تم استخدامها لتعزيز ونشر الروايات السياسية بما يتماشى والمصالح الأمريكية في أوروبا وفرنسا.

وحاولت هذه العملية استفزاز المنشقين في فرنسا لنشر احتجاجاتهم وتصوير عدم كفاءة ماكرون للتعامل مع ما يعرف Gilets Jaunes أو حركة السترات الصفراء في فرنسا. وأبدى هذا الفريق أن النشاط الذي اكتشفه مهم جدا، ويبرهن على أنه في حين تتهم الحكومة الأمريكية الدول الأخرى بالانخراط في عمليات التأثير عبر الإنترنت، والتي تعتمد على وسائل الإعلام الاجتماعية وتجريبها، لتشكيل الخطاب السياسي، فإن وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية تقوم بذلك وعلى نفس المنوال.

يظهر هذا البحث أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مصلحة خاصة في حركة السترات الصفراء وأن المسؤولين الـأمريكيين لا يشاركون بشكل مباشر في هذه الحركة. بل الهدف الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية والوزارة الخارجية في تأجيج الأزمة وخلق الاضطرابات في فرنسا هو توبيخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تصرفاته غير اللائقة والأنانية خلال العام الماضي.

ففي أوائل شهر يوليو، زعم ماكرون أن حلفاء الناتو قد وافقوا على زيادة إنفاقاتهم الدفاعية وطرح أيضا فكرة الحاجة إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" لحماية أوروبا فيما يتعلق بالتهديدات التي تنبع من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة. كما تعتبر تصريحات ماكرون حول الحاجة إلى إنترنت أوروبي للوقوف ضد التهديدات والهجمات الأمريكية عبر الإنترنت واحدة من أهم نزاعاته ضد الولايات المتحدة.

وصلت مجموعة متشكلة من 23 عضوا من الـ CIA إلى ألمانيا قبل أسبوع من اندلاع الأزمة في فرنسا ويضم الفريق خبراء تقنيين واستخباراتيين، وخبراء في وسائل الإعلام الاجتماعية والشبكات الأمنية، وعضوين من هذا الفريق كانا يزوران السفارة الأمريكية في برلين بشكل يومي، والآخرين كانوا يقيمون في شتوتغارت(Beim Fasanengarten 52).

يرسم الشكل 1 جزءًا من روابط ترويج المحتوى بين مختلف المواقع الإخبارية الرئيسية وغير الرئيسية ومجموعات حساب وسائل الإعلام الاجتماعية التي تديرها CIA ووزارة الخارجية الأمريكية التي حددها الفريق الألماني الذي قام بالتحقيق بهذا الشأن حتى الآن، كما يستمر في التحقيق وتحديد المزيد من حسابات ومواقع الوسائط الاجتماعية المرتبطة بهذا النشاط. على سبيل المثال ، حدد هذا الفريق عددًا كبيرًا من برامج الروبوت الأخرى التي تدعم دونالد ترامب والحزب الجمهوري والتي تبدو وكأنها جزء من هذه العملية الأوسع التي لا نتطرق إليها هنا. يتضمن هذا التقرير فقط جزءًا صغيرًا من مجموعة كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من تحليل سلوك وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في الشبكات الاجتماعية.

Figure 1: Connections among suspected agencies and accounts involved in the U.S. influence operation

واستنادًا إلى تحليل فريق الأمان الإلكتروني التابع لفريق التحقيق الألماني، أكد هذا الفريق بثقة معتدلة أن هذا النشاط ينشأ من الحكومة الأمريكية. يعتمد هذا التقييم على مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك الربط المتزامن لحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية والسفارات الأمريكية في ألمانيا وفرنسا مما يشير إلى وجود علاقة ذات مغزى بينها وبين حركة السترة الصفراء واحتجاجاتها في فرنسا.

هناك ثلاث فئات رئيسية تقودها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) معترف بها: حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية ، والأخبار ووسائل الإعلام ، وفريق الـ CIA الذي يضم 23 عضواً. وكل حساب الذي يظهر في جدول 1 هو يمثل مجموعة من حسابات يتراوح تعدادها بين 100 إلى 150 حساب نشط في هذه العملية. فيما يلي يأتي المزيد من التفاصيل حول هذه العملية:

• تدير وكالة المخابرات المركزية بعض حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية ، وهي حسابات تويترمباشرة وغير مباشرة أي تدار عبر مجموعات أخرى أو مصادرأخبارية كـ Red Fish ، و Compact News ، و شبكة أخبار Qanon News Network. والهدف الرئيسي من استخدام هذه الحسابات هو الترويج للقطع المتعلقة باحتجاج فرنسا والتي يتم نشرها إما من قبل أحد المصادر الثلاثة المذكورة أعلاه أو من قبل CBS و WSJ و New York Times.

• وجود اتصالات سرية مع بعض الصحفيين العاملين في CBS و WSJ و NYT ، فإن وكالة الاستخبارات المركزية قادرة على نشر الرسائل المطلوبة لقيادة الوضع في فرنسا. أفاد فريق التحقيق أن الأعلام واللافتات التي استخدمت في مسيرة الاحتجاج في الشانزليزيه روجت في وقت سابق من قبل حسابات وكالة المخابرات المركزية.

• جنبا إلى جنب مع جمع المعلومات حول الأزمة المستمرة في فرنسا ، يعمل فريق الـ CIA الذي يضم 23 عضوا على العديد من منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المنشورة تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية. يتم شرح المعلومات السرية المتعلقة بهذا الفريق بشكل شامل في الملحق C.

• ترتبط كل من شبكات الـ CIA الخمسة المنتشرة في الشكل 2 بالأقسام التي تديرها وزارة الخارجية. ويبدو أن هذه الشبكات تعمل مع أقسام وزارة الخارجية لبناء شبكة أقوى لتوزيع تلك الرسائل التي تعتزم وزارة الخارجية إرسالها إلى المتظاهرين.

Figure 2: Connections between the affiliated CIA Twitter botnets

• تشارك وزارة الخارجية في عملية التأثير هذه من خلال سفاراتها وأنشطة وسائل الإعلام الاجتماعية.

• كما ذكرنا سابقًا ، ترتبط جميع حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية المرتبطة بـ CIA ببيانات وزارة الخارجية.

• لقد حدد الفريق حسابات Twitter متعددة مرتبطة مباشرةً بالمنافذ الإخبارية ، بالإضافة إلى حسابات Twitter أخرى مرتبطة بها ومرتبطة ايضا بسفير الولايات المتحدة في ألمانيا. على سبيل المثال ، يرتبط Richard Grenell (RichardGrenell) ، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ، بالمصدر الإخباري بالإنجليزية باسم Qanon News Network (@ realQNN1) الذي ينشر قصصًا تتماشى مع سياسات الولايات المتحدة في فرنسا (الشكل 3). المسألة الجديرة بالذكر هي أن كتلة حسابات تويتر المرتبطة مباشرة بالسفير الأمريكي في ألمانيا مرتبطة أيضاً بوزارة الخارجية الأمريكية.

Figure 3: Connections between the US Amb. to Germany, Qanon News Network and a botnet of twitter accounts

استنتاج

في حين أن التقييم المذكور هنا يقتصر على الثقة المعتدلة حيث أن عمليات التأثير ، بطبيعتها ، تهدف إلى الخداع ، فإن ما يلي هو النتيجة التي لا جدال فيها في تحقيقنا الشامل وأبحاثنا المكثفة التي تحتوي على أدلة لا يمكن دحضها ووثائق لا يمكن إنكارها:

• هناك علاقة ذات مغزى بين وجهات النظر التي أعربت عنها شبكة سي بي اس ، وول ستريت جورنال ، و NYT والأحداث الجارية في باريس.

• هناك علاقة لا يمكن إنكارها بين سفير الولايات المتحدة لألمانيا والحسابات المنسوبة إلى السترة الصفراء.

• مصالح الولايات المتحدة في هذا الوقت تتماشى مع زيادة الأزمات وأعمال الشغب في فرنسا.

• بالنسبة للولايات المتحدة ، فإن صعود الأزمة أمر مهم ، ولا توجد علاقة خاصة بين الولايات المتحدة وقادة السترة الصفراء.

• العلاقة بين وكالة المخابرات المركزية وبعض الصحفيين العاملين في شبكة سي بي إس ، وول ستريت جورنال ، ونيويورك تايمز ، وكذلك العلاقة بين هؤلاء الصحفيين ووزارة الخارجية هي حاسمة لا ريب فيها.

• تتوافق المواقف الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية وتغريدات ترامب حول ماكرون وفرنسا على وجه التحديد مع كل أنشطة هذه العملية.

• تشير ملاحظاتنا إلى أنه مع تخفيض أنشطة المخطط أعلاه ، حدث انخفاض حاد في احتجاجات فرنسا.

بشكل عام ، يبدو أن المقصود من هذا النشاط هو الترويج للمصالح السياسية الأمريكية ، بما في ذلك موضوعات مناهضة لأوروبا وتصرفات ماكرون ، بالإضافة إلى دعم سياسات أمريكية محددة مواتية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. في سياق النشاط الذي يركز على الولايات المتحدة ، يتضمن هذا أيضًا رسائل مهمة لصالح ترامب ومواءمة وسائل الإعلام الاجتماعية مع هوية أمريكية مؤيدة للجمهوريين.

الكاتبة: سارة مصطفى

كاتبة وناشطة سياسية لبنانية وطالبة دكتوراه، فرع العلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة سوربون.