الاحتلال يعيد فتح طريقين في رام الله ونابلس

بعد المتابعات المستمرة والجهود المتواصلة التي بذلتها الهيئة العامة للشؤون المدنية، اعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فتح طريق راس كركر_دير بزيع والمعروفة باسم (طريق العنب) غرب مدينة رام الله، بعد ان اغلقته امام المواطنين لاكثر من 3 شهور.

وقال مدير عام الشؤون المدنية في محافظة رام الله رجا ياغي، ان اغلاق هذا الطريق منذ اكثر من ثلاثة شهور، قد شكل معضلة كبيرة للمواطنين، الذين اضطروا لسلوك طرق اخرى بديلة، زادت معاناتهم وكلفتهم وقتا طويلا للوصول الى قراهم ومنازلهم .

وفي ذات السياق، فتحت السلطات الإسرائيلية اليوم مدخل قريه اوصرين في محافظه نابلس، التي كانت اغلقت منذ ثلاثة اسابيع من قبل قوات الاحتلال .

وقال مدير عام الشؤون المدنية في محافظة نابلس لؤي السعدي، ان اغلاق هذا المدخل قد شكل خنقا لهذه القرية، وسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وحال دون حرية حركتهم في الدخول والخروج من وإلى القرية، مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة بذلتها الهيئة تجاه فتح هذا المدخل.