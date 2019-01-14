عشرات المواليد "الخُدَّج" يواجهون خطر الموت بمستشفى في رفح

ناشد رئيس قسم الحضانة في مستشفى الهلال الإماراتي برفح جنوبي قطاع غزة أسعد النواجحة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ عشرات المواليد غير مكتملي النمو "الخدج".

وقال النواجحة إن العشرات من الأطفال ذوي الاوزان الصغيرة يرقدون في الحاضنات المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي والمراقبة الحيوية التي لا تعمل إلا بالكهرباء.

يذكر أن قسم الحضانة في مستشفى الهلال الإماراتي الخاص بالنساء والتوليد يشهد عشرات الحالات من المواليد بشكل يومي، ومنهم الكثير ممن يحتاج إلى عناية طبية فائقة لينجو بمساعدة الأجهزة الطبية التي تعمل باتصالها بالكهرباء.

وفي خطوة للتخفيف من حدة الازمة، حوَّل مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى ٢٥٠٠ لتر سولار لإنقاذ العمل في مستشفى الهلال الإماراتي، لكن الكمية المحولة تكفي لمدة يومين، فيما تبقى في مستشفى الأقصى من وقود ما يكفي لخمسة أيام فقط.

وحذرت وزارة الصحة من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية خلال أيام معدودة جراء أزمة الوقود الحادة التي تعصف بها.

وتعاني وزارة الصحة من أزمات عدة، بفعل عدم تحمل حكومة الوفاق في رام الله لمسؤوليتها في قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي المفروض منذ ما يزيد عن 12 عامًا.

وحسب وزارة الصحة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.