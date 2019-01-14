وزير "اسرائيلي" يهدد: خطط احتلال غزة جاهزة

قال ما يسمى بـ "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، جلعاد إردان، اليوم الاثنين، إن خطط احتلال قطاع غزة جاهزة أمام المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".

وبين أردان في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أنهم يفضلون الهدوء والتوصل لاتفاق يضمن أمن الإسرائيليين. مشيرًا إلى أن إعادة احتلال غزة سيمنح إسرائيل فرصة الحفاظ على الهدوء لكن يجب الاستعداد لدفع ثمن مثل هذه الخطوة.

وحذر اردان قيادة حماس من تجاوز الخطوط الحمراء، مهددًا بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في حال تجاوزوا تلك الخطوط.

وحمّل الحركة المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من غزة بصفتها المسؤولة عن القطاع.

وكانت قناة "ريشت كان" العبرية نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن حماس نقلت رسالة عبر مصر إلى إسرائيل حذرتها من استمرار قصف مراصد المقاومة، وأنها ستعمل على سحب قواتها من طول الحدود في حال استمر ذلك.