اكتشاف منجم ذهب "ضخم" في السودان

أعلن وزير النفط والمعادن السوداني أزهري عبد القادر، عن اكتشاف منجم ذهب وصفه بـ "الضخم"، بطاقة إنتاجية متوقعة 7 أطنان سنويا.

وتعهد عبد القادر، أمس الأحد، خلال اجتماع الشركات العاملة بقطاع التعدين في ولاية البحر الأحمر بإجراء معالجات كبيرة في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن كافة المشكلات التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات.

ويعد الذهب، أحد المصادر الشحيحة للنقد الأجنبي الوافد إلى البلاد، إذ ينتج السودان قرابة 105 أطنان سنويا، بينما بلغ حجم إنتاج الشهور التسعة الأولى 2018، نحو 78 طنا.

وتنتشر أماكن التعدين التقليدي للذهب في أكثر من 800 موقع بمعظم ولايات السودان الشمالية والغربية.

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيدا عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي في البلاد، الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الدائرة في العديد من المدن.