ريال مدريد يتخطى بيتيس بشق الأنفس

تخطى فريق ريال مدريد مضيفه ريال بيتيس بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين لوكا مودريتش وداني سيبايوس، وفي المقابل سجل ريال بيتيس الوحيد اللاعب سيرخيو كاناليس.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 26 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

وبدأ أصحاب الأرض والجمهور المباراة، بضغط على الملكي، وحاول سانابريا تهديد مرمى نافاس، لكن الكوستاريكي تصدى للكرة في الدقيقة 3.

وحاول ريال مدريد التكشير عن أنيابه، لكن لم تظهر أي محاولات خطرة على مرمى ريال بيتيس.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في المباراة، في الدقيقة 13، بعد أن سدد كارفاخال كرة قوية تصدى لها لوبيز، لترتد للكرواتي الذي أسكنها في الشباك.

وواصل مودريتش سعيه نحو مضاعفة النتيجة، بتسديد كرة قوية مرت أعلى مرمى لوبيز، حارس مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 24.

ومرر الفرنسي كريم بنزيمة كرة سحرية للبرازيلي فينيسيوس، الذي سدد أسفل يمين مرمى بيتيس، وتصدى الحارس لوبيز ببراعة في الدقيقة 29.

وأهدر فيدي فالفيردي أخطر فرصة لريال مدريد في المباراة، حيث انفرد بالحارس لوبيز، لكنه أراد التمرير الكرة بكعب القدم لزميله بنزيما، ليمسك بها حارس بيتيس في الدقيقة 34.

ومن ركلة حرة مباشرة، سدد كاناليس لاعب ريال بيتيس كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس كيلور نافاس في الدقيقة 41.

واستمر مسلسل إهدار الأهداف لريال بيتيس، ومرة أخرى بأقدام كاناليس، الذي سدد على يمين مرمى نافاس في الدقيقة 44.

وسقط بنزيمة بعد التحام مع مارك بارترا مدافع ريال بيتيس في الدقيقة 44، وخرج لتلقي العلاج حيث تألم من السقوط على يده، حيث يبدو وأنه تعرض لكسر في إصبع يده.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد، الدفع بالمهاجم الشاب كريستو بدلا من بنزيمة، ثم أشرك سيبايوس بدلا من ريجيلون، وأخيرًا إبراهيم دياز بدلا من فالفيردي.

وتقدم كاناليس مهاجم ريال بيتيس في محاولة لتعديل النتيجة، وسدد كرة، تصدى لها كيلور نافاس بسهولة في الدقيقة 46.

وحصل البرازيلي فينيسيوس على تمريرة من كريستو، وانطلق بالكرة، لكنه سدد برعونة شديدة ليمسك لوبيز حارس ريال بيتيس بالكرة بسهولة في الدقيقة 53.

وأرسل غواردادو لاعب ريال بيتيس تسديدة يسارية صاروخية على مرمى كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 59.

وأجرى كيكي سيتين المدير الفني لريال بيتيس، أولى تغييراته بإشراك كريستيان تيو بدلا من فرانسيس جوريرو، ورياض بودبوز بدلا من غوادرادو، وأخيرًا مورون بدلا من سانابريا

وسجل كاناليس هدف التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 68، حيث تلقى تمريرة سحرية من زميله لو سيلسو، في عمق دفاع ريال مدريد، ليُسكنها في الشباك بين قدمي نافاس.

وحيث لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لوجود شك في حالة تسلل، قبل أن يحتسب الهدف لأصحاب الأرض.

وسدد كريستيان تيو كرة قوية من لمسة واحدة، مستغلا كرة عرضية من الجهة اليمنى، لكن كرته جاءت بعيدة عن مرمى نافاس في الدقيقة 84.

واقتنص ريال مدريد هدف الانتصار بأقدام داني سيبايوس، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88، حيث أرسل كرة قوية في أسفل يمين مرمى بيتيس، سكنت الشباك.