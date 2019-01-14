"هيئة العودة" تؤجل الحراك البحري الـ22 غدًا بسبب الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار وهيئة الحراك الوطني، مساء الأحد، تأجيل الحراك البحري الـ 22 لهذا الأسبوع بسبب الأحوال الجوية، وصعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، اليوم الأحد: "نظرًا للأحوال الجوية وصعوبة الوصول لمنطقة الحدود البحرية الشمالية، تقرر تأجيل الحراك البحري الثاني والعشرين لهذا الأسبوع المقرر يوم غدٍ الاثنين".

وأكدت أن الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبه، وكسر الحصار كليًّا عن قطاع غزة.

ويحتشد آلاف المواطنين الاثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.