ترامب يهدد أردوغان بتدميره بلاده اقتصادياً

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركيا من كارثة اقتصادية إذا هاجمت الأكراد في سوريا. وقال في تغريدة نشرها على تويتر إن الانسحاب الذي طال انتظاره قد بدأ في نفس الوقت الذي يتم فيه ضرب ما تبقى من الأراضي القليلة التي ما زال يسيطر عليها تنظيم (الدولة).

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستهاجم مرة أخرى من عدة اتجاهات من قواعد مجاورة إذا حاول التنظيم اعادة تشكيل نفسه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إنشاء منطقة آمنة تصل إلى 20 ميلا، ودعا الأكراد، أيضا، إلى عدم استفزاز تركيا.

وأوضح ترامب في تغريدة منفصلة أن روسيا وايران وسوريا أكبر المستفيدين من السياسة طويلة المدى للولايات المتحدة في تدمير تنظيم (الدولة) في سوريا، لأنهم من الأعداء الطبيعيين للتنظيم، وقال: “ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن، أوقفوا الحروب التي لا نهاية لها”.

وجاءت تعليقات ترامب وسط انتقادات مستمرة لقراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، التي كانت تساعد المقاتلين الأكراد. وكان ترامب قد أعلن عن قرار الانسحاب في 19 ديسيمبر/كانون أول، وقال البيت الأبيض إن القوات ستغادر خلال 30 يوما.

ومددت الإدارة الأمريكية في وقت لاحق الجدول الزمني للانسحاب إلى أربعة أشهر، ويقوم عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، بجولة في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة في محاولة لتهدئة الحلفاء المتوترين في المنطقة.

ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا الشهر، دعوات بولتون إلى حماية المقاتلين الأكراد.

ورد المتحدث باسم الرئاسة التركية على تغريدة ترامب قائلا إن مساواة الأكراد السوريين بالمسلحين الأكراد “خطأ فادح”، وأضاف: “نتوقع من الولايات المتحدة احترام شراكتنا الاستراتيجية”.