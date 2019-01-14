الصحة: لم تستجب أي جهة لنداءات حل أزمة الوقود المتفاقمة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن أزمة الوقود الحادة دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مقتضب أنها لم تتلق أي استجابات من الجهات المعنية لتطويق الأزمة حتى اللحظة.

وقد حذرت وزارة الصحة في وقت سابق من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية خلال أيام معدودة جراء أزمة الوقود الحادة التي تعصف بها.

وتعاني وزارة الصحة من أزمات عدة، بفعل عدم تحمل حكومة الوفاق في رام الله لمسؤوليتها في قطاع غزة، والحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ ما يزيد عن 12 عامًا.

وحسب وزارة الصحة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.