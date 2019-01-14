الإحتلال يشن حملة اعتقالات في مخيم شعفاط شرق القدس

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين ، حملة مداهمات لعدد من منازل المواطنين في مخيم شعفاط الواقع إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوة كبيرة كمن جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت في أزقته وتقوم بمداهمة المنازل المواطنين هناك.
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