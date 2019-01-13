عرض مغري لتركي آل الشيخ لبيع "بيراميدز".. هل يوافق؟

رفض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عرضا بقيمة 43 مليون دولار من رجل أعمال خليجي لشراء نادي براميدز المصري لكرة القدم.

وأكد آل الشيخ بأنه يفضل الإبقاء على ملكيته لنادي بيراميدز، والاستمرار في رعايته.

ويحتل بيراميدز مركز الوصافة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 34 نقطة، من 17 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

بينما يتصدر الزمالك القائمة برصيد 41 نقطة، حصدها من 16 مباراة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد اشترى نادي الأسيوطي، وتغير اسمه إلى بيراميدز، ونجح في تدعيم الفريق بعدد كبير من الصفقات الكروية الناجحة، أبرزها ضم اللاعب أحمد الشناوي، حارس الزمالك السابق، وعلي جبر مدافع الزمالك السابق، ومحمد فاروق لاعب الأهلي الأسبق، وعبد الله السعيد لاعب الأهلي السعودي السابق.