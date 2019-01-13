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تطبيقات "محتالة" تستنزف بطارية هاتفك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:15 - 13 يناير 2019
هواتف ذكية هواتف ذكية
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حذر خبراء في مجال التكنولوجيا، مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، من تطبيقات "محتالة" تستنزف بطارية الهاتف وتضعف قوتها.

ويقول خبراء إن عددا من الأسباب يمكن أن تؤدي إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، من بينها بعض التطبيقات "المحتالة" التي "تدمر البطارية"، على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال المصدر: "هذه التطبيقات تبدو عادية على متجر غوغل بلاي، لكنها في الواقع تتسبب في العديد من المشاكل للهاتف".

ووضع الخبراء في شركة "سوفوس" الأمنية قائمة تضم 22 تطبيقا، تم تحميلها أكثر من 22 مليون مرة على هواتف "أندرويد"، وصنفوها ضمن "التطبيقات الخطيرة".

وقالوا: "هذه التطبيقات تستنزف البطارية بشكل كبير، حيث تشتغل باستمرار وبشكل خفي في الهاتف، وتروج لإعلانات، وتزيد نسبة البيانات، وتتواصل مع الخوادم".

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