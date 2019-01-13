شرطة الاحتلال تُرجح مقتل المستوطنة قرب "عطروت" جراء رشقها بالحجارة 

قالت وسائل الاعلام العبرية بأن المستوطنة التي لقيت مصرعها ظهر اليوم قرب "عطروت" بالقدس، وهي من سكان مستوطنة "عطروت"، تعرضت لاصطدام سياراتها بشاحنة في الاتجاه المعاكس، اعتقد في بداية الامر بأنه مجرد حادث طرق.

و وفقاً لموقع "روتر" الإخباري العبري فإن قصاص أثر في جيش الاحتلال تفحص مكان وقوع الحادث، واتضح بان حجارة القيت نحو سيارة المستوطنة مما جلعها تهرب وتنحرف عن الطريق والاصطدام بالشاحنة.

ووفقا للموقع، فكل اسبوع يقوم شبان فلسطينيين برشق سيارات المستوطنين بالحجارة، ولا يستبعد ان يكون شبان قد القوا الحجارة نحو سيارة المستوطنة اليوم مما ادى لوقوع الحادث ومقتلها.

