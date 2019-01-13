آيزنكوت: السلطة أحبطت مؤخرا علمية لخلايا حماس بالضفة

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال، "جادي آيزنكوت"، النقاب عن قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بإحباط عملية أمنية لخلايا تابعة لحركة حماس، خلال الأيام الأخيرة، بالضفة الغربية.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأحد، أن آيزنكوت كشف خلال مشاركته الأخيرة بجلسة حكومة الاحتلال، صباح اليوم، عن قيام أجهزة السلطة بإحباط عملية لخلايا حماس بالضفة.

وقالت القناة العبرية، إن آيزنكوت وخلال جلسة الوداع بالحكومة، أكد على قيام أجهزة أمن السلطة، بإحباط عملية أمنية خططت خلايا تابعة لحماس، لتنفيذها ضد المستوطنين بالضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، قال آيزنكوت، إن أجهزة أمن السلطة قامت مؤخرا، بمصادرة أسلحة ومتفجرات، واعتقال عناصر من حركة حماس بمناطق (أ) بالضفة.

ووفقا للقناة العبرية، أضاف آيزنكوت، أن السلطة تحارب حماس بناءً على مصالحها، ومصلحة "إسرائيل"، مشيراً الى أن من مصلحة إسرائيل تقوية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة.