ليفني: نتنياهو يتجاهل السلطة ويدفع الأموال لحماس

اتهمت تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بتجاهل السلطة ودفع الأموال لحماس.

ودعت ليفني في كلمة لها خلال مؤتمر رؤساء إيباك في تل أبيب، وجوب فتح حوار فوري مع السلطة الفلسطينية حتى وإن كان ذلك اقتصاديًا في المقام الأول.

وقالت: "يمكن حتى قبل تقديم خطة السلام الأميركية، يمكن فتح حوار فوري مع السلطة الفلسطينية التي تتعاون معنا أمنيًا، حتى وإن كان اقتصاديًا بشكل رئيسي". مشددةً على ضرورة أن تسعى إسرائيل للانفصال بدلًا من الضم.

ودعت إلى أن يكون قرار الانفصال عن الفلسطينيين لا يمكن أن يبقى خطابًا نظريًا بل قرارًا مطروحًا. معتبرةً الانفصال مصلحة إسرائيلية، وأن خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تدعم الانفصال القائم على مبدأ دولتين قوميتين ليس خطوة معادية لإسرائيل لكنها تعتبر مؤيدة لإسرائيل.

وأضافت: "نأمل أن تأخذ خطة السلام في الاعتبار المصالح الوطنية الإسرائيلية - الانفصال، وإنهاء الصراع دون حق العودة للفلسطينيين والأمن لإسرائيل، ونزع السلاح والحفاظ على الكتل والمواقع المقدسة، هذه هي المصالح التي يجب مراعاتها وليس المصالح السياسية لأي طرف".

وأشارت إلى أنها ستترشح للانتخابات وتحمل من خلالها رؤيتين لصالح إسرائيل، الأولى تتمثل في أن تكون إسرائيل يهودية ديمقراطية وآمنة، والثانية هي أن تكون إسرائيل الكبرى على حساب خسارة الأغلبية اليهودية. مضيفةً: "لا أريد لأطفالي أن يختاروا بين دولة يهودية وديمقراطية".

وفيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا، قالت ليفني: "إنها تشعر بالقلق من هذه الخطوة، وأن سوريا منحت لإيران وسوريا وأردوغان".

وعن الوضع في الشرق الأوسط، قالت: "إن الشرق الأوسط مقسم إلى متطرفين ومعتدلين، وينطبق الشيء نفسه على التمييز بين حماس والسلطة الفلسطينية".