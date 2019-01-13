ادعيس يستنكر الاعتداء على حديقة الحرم الابراهيمي من قبل المستوطنين

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، اليوم الأحد، الاعتداء على حديقة المسجد الإبراهيمي من قبل المستوطنين.

وقال ادعيس، في بيان صحفي، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها خاصة في ظل تصاعدها غير المسبوق، مضيفا أن الجرأة على المس بالمقدسات والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية هو دليل واضح على مقدار الاستهتار بمقدساتنا ورموزنا وقيمنا الدينية، الأمر الذي لن يسكت عليه شعبنا الفلسطيني المظلوم.

وطالب ادعيس المجتمع الدولي بضرورة العمل على وضع حد حاسم لهذا الاستهتار بمقدساتنا ومنع المستوطنين الذين يمارسون هذا الاستهتار، تحت سمع وبصر وحماية دولة الاحتلال وقواها الأمنية.