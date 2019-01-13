مستوطنو غلاف غزة يطالبون بتفعيل تطبيقات صافرات الإنذار

ذكرت القناة 12 العبرية، أن أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي في غلاف قطاع غزة، وقعوا على طلب لإعادة تفعيل تطبيقات صافرات الإنذار عبر الهواتف المحمولة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قرر إيقاف جميع التطبيقات والبرامج الإلكترونية الخاصة التي تساعد في نشر التحذير والإنذار من إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن قرار الجيش جاء عقب تزايد شكاوى المستوطنين الإسرائيليين من الإنذارات الخاطئة التي تطلقها التطبيقات الخاصة، والتي لا تخضع لمسؤولية وسيطرة قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

يُشار إلى أن مستوطنوا غلاف غزة، احتجوا على قرار وقف تطبيقات صافرات الإنذار، معتبرين أنها أفضل وأسهل في التعامل من تطبيق الجبهة الداخلية الإسرائيلية.