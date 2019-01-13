جمعيات حماية المستهلك تحتج على رفع أسعار الكهرباء

دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم، الحكومة الفلسطينية الى البحث عن حلول خلاقة في قطاع الكهرباء بدلا من رفع أسعار الكهرباء على المستهلك بسبب ارتفاعها من المصدر الإسرائيلي، خصوصا في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع امكانياته لتغطية الفواتير المستحقة كل نهاية شهر دون أي انخفاض يذكر. مؤكداً رفضه لرفع أسعار الكهرباء.

وأضاف الائتلاف في بيان له، الأحد، "على ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بدعم سعر الكيلو واط ساعة للمستهلك بدلا من التوجه لرفع هذا السعر في الوقت الذي تعاني فلسطين من نقص القدرة الكهربائية بصورة باتت تسبب انقطاع عن المشتركين وآثاره السلبية على الأجهزة الكهربائية".

وطالب الائتلاف بضرورة إعادة العمل بدعم وتغطية الحد الأدنى من الاستهلاك للحالات الاجتماعية المشمولة في برنامج وزارة التنمية الاجتماعية كما كان يحدث سابقاً وتم إيقافه، خصوصاً أن الفقراء والمحتاجين تم تغطية الحد الأدنى من الاستهلاك لهم، لكونهم غير مقتدرين على تغطية هذه الكلفة.

وكان الائتلاف قد عقد سلسلة اجتماعات مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع من أجل بحث هذا الملف وخصوصا شكاوى المشتركين من الانقطاعات غير المبرمجة، والانقطاعات المبرمجة لفترات، وسبل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء وتقليل الاحمال.

وقال المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية " مع مطلع العام 2019 كنا نتوقع الإعلان عن رفع القدرة الكهربائية وتشغيل شبكات التوزيع لرفع القدرات وبالتالي خفض الأسعار كما وعدت سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية الا أننا سنشهد ارتفاعا بدلا من الانخفاض، كما نعيش تراجعاً في القدرة رغم الحديث عن اربع شبكات توزيع وهي صرة وبيت أولا والقدس والجلمة الامر الذي أدى الى انقطاعات بالتيار غير مبرمجة".

وأشار المحامي فريد الأطرش منسق حماية المستهلك في جنوب الضفة الغربية عضو الائتلاف أن عديد الشكاوى تلقتها جمعيات حماية المستهلك كل في محافظته وتم تحويلها الى وحدة الشكاوى في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الذي قام بدوره بمتابعتها مع شركات التوزيع، بسبب زيادة الاحمال وتراجع القدرة الكهربائية وتحكم المصدر الإسرائيلي بالامر.

وقال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة يجب الا يتم التعامل مع ملف الكهرباء من خلال المواطن فقط دون الضغط على المصدر الكهربائي الإسرائيلي المصدر الوحيد والزامه عبر الجهات الدولية لتوفير الاحتياجات الكهربائية.