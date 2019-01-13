"ملحم" يوضّح أسباب الارتفاع على أسعار فاتورة الكهرباء

أكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اليوم الأحد، أن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 2-2.5%.

وأوضح ملحم في تصريحات صحافية، أن هذا الارتفاع لن يشمل كافة الشرائح، "بل إن المواطن، الذي يبلغ معدل استهلاكه الشهري ما بين 0-160 كيلو واط/ الساعة لن ينطبق عليهم القرار الجديد".

ولفت إلى أن المواطنون الذين يستهلكون ما بين 161-250 كيلو واط/ ساعة سيتأثرون بشكل بسيط، أما من يستهلكون ما بين 250-600 كيلو واط/ ساعة سيتأثرون بشكل كامل بالقرار.

وأضاف ملحم، الزيادة قادمة من اسرائيل، وهو ما سينعكس على الشرائح المختلفة، لكن حتى اللحظة لم تحدد قيمة الارتفاع على تعرفة الكهرباء لكافة الشرائح.

من جانبه، قال مساعد المدير العام لشركة كهرباء القدس لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي علي حمودة، إن "هناك دراسة حالية في مجلس تنظيم الكهرباء مع الشركات الموزعة، وخلال يومين إلى ثلاثة ستتضح كافة الأمور".