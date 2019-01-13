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الشاباك يعتقل فلسطيني خطط لاغتيال المتطرف الإسرائيلي "حزان"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:46 - 13 يناير 2019
حزان حزان
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كشف النقاب، اليوم الأحد، عن اعتقال فلسطيني من سكان الناصرة داخل الخط الأخضر هدد باغتيال عضو الكنيست المتطرف أورين حزان.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وقوات الشرطة اعتقلت الفلسطيني في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد تهديده أكثر من مرة باغتيال حزان.

وأشار إلى أن المعتقل هدد بتنفيذ عمليات أخرى منها ضد شخصيات بارزة في إسرائيل. مشيرًا إلى أنه عثر بجهازه النقال "الجوال" على تهديداته ضد حزان والتي دفعت إلى زيادة الأمن على عضو الكنيست ومنزله.

ووفقًا للموقع، فإن المعتقل لم يكن لديه أي سجل جنائي، وأنه عند اعتقاله نفى أن يكون خطط لاغتيال حزان. مشيرًا إلى أنه تم إرساله منذ 3 أسابيع لفحصه من قبل مستشفى الأمراض النفسية، وأطلق في وقت لاحق سراحه تحت قيد الإقامة الجبرية بانتظار تقديم لائحة اتهام ضده.

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