غريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز

قاد الفرنسي أنطوان غريزمان، أتلتيكو مدريد، للفوز، الأحد، على ضيفه ليفانتي 1-صفر، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، ليقلص الفارق بين فريقه وبرشلونة الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل غريزمان من علامة الجزاء في الدقيقة 57 ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات، بعد احتساب لمسة يد ضد نيكولا فوكشيفيتش لاعب وسط ليفانتي.

وبدا ليفانتي، الذي ربما لا يزال يعيش نشوة الفوز 2-1 على برشلونة بذهاب دور 16 في كأس ملك إسبانيا الخميس، غير متجانس لكن أتيحت له فرصة واحدة لإدراك التعادل عبر لويس موراليس، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس يان أوبلاك بصدره.

وهيمن أتلتيكو في الشوط الأول دون صنع العديد من الفرص، وسجل لاعبه كوكي هدفا في الدقيقة العاشرة لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة الفيديو لارتكاب زميله رودري لمخالفة.

واضطر المدرب دييغو سيميوني لتغيير مركز الظهير الأيمن خوان فران إلى ظهير أيسر لنقص الخيارات المتاحة، وعانى المدرب الأرجنتيني من ضربة جديدة في الدفاع بعد استبدال ستيفان سافيتش مبكرا بسبب الإصابة.

ورفع أتلتيكو صاحب المركز الثاني رصيده إلى 38 نقطة من 19مباراة بفارق نقطتين خلف برشلونة، الذي يستضيف إيبار في وقت لاحق الأحد.