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الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق عمر البرغوثي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:15 - 13 يناير 2019
عمر البرغوثي عمر البرغوثي
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أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور بحق الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي.

وقال نادي الأسير، اليوم الأحد: "إن الأسير البرغوثي البالغ من العمر (66 عاماً) تعرض لتحقيق مكثف في معتقل "المسكوبية" منذ اعتقاله في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث اعتقلته قوات الاحتلال ونجله عاصف، عقب الإعلان عن استشهاد نجله صالح على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال.

يذكر أن الأسير البرغوثي قضى سابقاً في سجون الاحتلال أكثر من 26 عاماً، وذلك منذ عام 1978، وخلال سنوات اعتقاله عانى من مشكلات صحية، حيث أجرى عمليات عدة قبل اعتقاله الأخير؛ وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه الـ39 في الأسر.

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