محررو الجهاد يزورون عائلة الأسير المريض معتصم رداد

قام وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي يتقدمهم الشيخ المجاهد خضر عدنان بزيارة لعائلة الأسير المريض معتصم طالب رداد ببلدة صيدا القريبة من طولكرم شمال الضفة المحتلة، وجاءت الزيارة في الذكرى السنوية الثالثة عشر لاعتقاله، وذكرى اغتيال رفيقي دربه الشهيدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة.

بدوره وجه الشيخ خضر عدنان تحية للأسير المريض معتصم رداد وعائلته الصامدة وخصَّ بالذكر والدته الصابرة المحتسبة، متمنياً أن تكون هذه الزيارة الأخيرة للعائلة ومعتصم خلف القضبان، سائلاً المولى عز وجل أن تكون الزيارة القادمة وقد أفرج عن الأسير المريض معتصم وتماثل للشفاء التام بإذن الله تبارك وتعالى.

وطالب عدنان بالوقوف والتضامن بكل الوسائل مع الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، الذي يعانون آلام المرض والقهر فيما يسمى عيادة سجن الرملة، وهم ضحايا لسياسات الاحتلال العنصرية لاسيما سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء.

جدير بالذكر أن الأسير معتصم رداد ولد بتاريخ 11/11/1982م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 12/01/2006م، ويعاني من نزيف حاد في الأمعاء وضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والعديد من الأمراض الأخرى، ويعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، ويقبع منذ نحو عشرة أعوام في سجن عيادة الرملة، وسبق أن رفضت محاكم الاحتلال طلبات للإفراج المبكر عنه نظراً لخطورة حالته الصحية.