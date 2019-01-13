ريال مدريد يتطلع لصفقة دفاعية من سان جيرمان

يرغب ريال مدريد الإسباني، في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الهبوط الكبير في مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن ريال مدريد يريد التعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت أن ريال مدريد وضع اللاعب البرازيلي صاحب الـ24 عامًا كأولوية له لتدعيم دفاع الفريق، الصيف المقبل.

ويملك ماركينيوس عقدًا مع سان جيرمان حتى صيف عام 2022، وكان برشلونة قد حاول التعاقد معه في الفترة الماضية، لكن باريس لم يسمح له بالرحيل.

وتشير العديد من التقارير في إسبانيا إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، سيقوم بثورة إحلال وتجديد في صفوف الميرنجي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.