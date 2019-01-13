الدفاع المدني في شمال غزة يُنفذ 1257 مهمة خلال 2018

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 1257 مهمة، تنوعت بين مهام إطفاء، وإنقاذ، وإسعاف، ودورات تدريبية، ومتابعة للمصانع والمنشآت خلال عام 2018م المنصرم.

وأوضح تقرير إحصائي وصل موقع "الداخلية" أن مهام الاطفاء بلغت 304 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 79 مهام انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الإسعاف، والطوارئ نفذت 344 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم التدريب 76 مهام تدريبيه تمثلت في عقد دورات ولقاءات عن الأمن والسلامة وعلوم الدفاع المدني لطلبة المخيمات الصيفية وجمعيات خيرية.

وبين التقرير أن قسم المتابعة والتفتيش نفّذ العديد من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت واصدر خلالها 454 تصريح للمصانع والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.