القمر قرب الكوكب الأحمر اليوم

يرصد بسماء المنطقة العربية اليوم الأحد، وقوع القمر بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن المقصود بقرب القمر للمريخ أنهما قريبين من بعضها فى قبة السماء فقط، ولكنهما ليسا كذلك فى الفضاء، فالقمر قريب منا جدًا فهو يبعد فقط حوالى ربع مليون ميل فى حين أن المريخ يبعد حوالى 500 مرة تلك المسافة، وهذا هو السبب فى أننا نرى القمر كبيرًا فى السماء مقارنة بالمريخ الذى يظهر كنقطة ضوئية فقط.

وتابع التقرير: وحتى عندما كان المريخ فى أقرب مسافة تاريخية من الأرض منذ العصر الحجرى والتى حدثت فى 27 أغسطس 2003، كان المريخ مجرد نقطة ضوئية ساطعة ولم يظهر كبيرًا مثل القمر البدر، لافتًا إلى أنه يمكن ملاحظة أن المريخ أصبح الآن أكثر خفوتًا مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر عندما تفوق على كل النجوم وأصبح أكثر إشراقًا، برغم ذلك فإن من السهل رؤيته في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أنه يزين السماء فى هذا الوقت من السنة مجموعة نجوم الجوزاء إلى جانب عدد من النجوم اللامعة من الشعرى والدبران، إلى جانب عنقود نجوم الثريا وغيرها، وتعتبر هذه فرصة مثالية لتصوير القمر قرب المريخ إلى جانب المجموعات النجمية التى تزين ليالي الشتاء.