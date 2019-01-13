موجة «وحش الشرق» تقتل 21 فى أوروبا وعاصفة ثلجية تجتاح نصف أمريكا

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب عدة أنحاء من الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث تسببت موجة الصقيع التى تجتاح أوروبا ويطلق عليها خبراء الأرصاد «وحش الشرق» فى مقتل 21 شخصا خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن إغلاق الطرق والمدارس وتوقف حركة القطارات، بينما اجتاحت عاصفة ثلجية عاتية أكثر من نصف الولايات المتحدة.وذكر موقع « أكيوويثر» للأرصاد الجوية أن معظم الوفيات التى حدثت فى أوروبا كان معظمها بسبب الانهيارات الجليدية، وسط توقعات بأن «تدفن» منطقة جبال الألب تحت الثلوج غدا.

ففى ألمانيا، لقى طفل عمره تسع سنوات مصرعه بسبب سقوط شجرة عليه جراء العاصفة الثلجية بولاية بافاريا جنوب البلاد.

وأدت كثافة الثلوج إلى إلغاء 90 رحلة جوية فى ميونيخ، بينما ألغيت بعض vالرحلات التى كانت متجهة إلى فرانكفورت فى ألمانيا.

وفى النمسا، أرسل الجيش النمساوى مروحيات لإزالة الثلج من قمم الأشجار للحد من خطر سقوط الأشجار على الطرق والسكك الحديدية.