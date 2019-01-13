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قمة أردنية مصرية في عمّان اليوم.. والقضية الفلسطينية على رأس المباحثات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:25 - 13 يناير 2019
قمة مصرية اردنية قمة مصرية اردنية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدأ اليوم (الأحد) زيارة إلى عمّان، يلتقي خلالها بالملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح راضي، أن «الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المتميزة ودفعها قُدماً في مختلف المجالات».

ولفت إلى أن «مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة». وكان الزعيمان عقدا قمة ثنائية في القاهرة في مايو (أيار) 2017.

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