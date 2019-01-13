حماس تحذر الاحتلال من تبعات التصعيد "الإسرائيلي "

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم فجر اليوم الأحد، ان استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب حماقاته بحق المتظاهرين السلميين، وتعمد قتلهم بدم بارد وقصفه مواقع المقاومة، تصعيد خطير ولعب بالنار لن يجلب له ولا لمستوطنيه الأمن ولا الأمان".

وحمل برهوم في تغريده عبر حسابه على "تويتر" في تعليقاً له على العدوان، الاحتلال الاسرائيلي تبعات ونتائج عدوانه على قطاع غزة بالكامل.

وقال "من خلال فهم المقاومة الباسلة لطبيعة وسياسة هذا العدو المجرم وضرورة كسر معادلاته وحماية شعبنا، فإن من واجبها الوطني والأخلاقي إعادة رسم معالم المرحلة مجددا".

واعتبر برهوم أن " من واجب المقاومة الوطني والاخلاقي إجبار العدو على النزول عند إرادتها المنسجمة تماما مع إرادة ومصالح شعبنا ومتطلبات المرحلة".

ويذكر أن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أغارت الليلة الماضية، على أهداف للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.