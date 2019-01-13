حماس ترحب بمبادرة قيادي فتحاوي لوقف التجاذب الإعلامي

رحبت حركة حماس بالمبادرة التي أطلقها قيادي فتحاوي، دعا فيها إلى الإنهاء الفوري لحالة التجاذب الإعلامي بين الحركتين.

وكان رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، قال خلال مشاركته في برنامج "بانوراما فلسطينية" الذي يبث على قناة الحوار، إن "الرابح الوحيد من لغة التخوين والتكفير والتشكيك ببعضنا هو الاحتلال"، مضيفا أنه قرر "عدم الخوض في أي تراشق إعلامي مع أي فصيل".

وتابع الجاغوب: "تحديدا مع الإخوة في حركة حماس، وذلك إكراما للشهداء والأسرى والجرحى، وحفاظا على كرامة شعبنا أمام العالم"، معتبرا أنه "إذا كانت حماس خائنة وفتح خائنة، فماذا يبقى لشعبنا؟"، بحسب تعبيره.

ورد عليه رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة حماس حسام بدران، عبر رسالة بتطبيق "واتساب": "السلام عليكم أخي منير، اطلعت على موقفك حول التصريحات الإعلامية، وهو محل احترام وتقدير، وخطوة في الاتجاه الصحيح"، وقال: "كلنا بحاجة ماسة إلى ضبط الخطاب والمفردات".

وتسود حالة من الاحتقان الشديد بين حركتي فتح وحماس، في ظل تعثر الجهود المصرية لإتمام المصالحة، وعقب قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح، واتهام رئيس السلطة محمود عباس لحركة حماس بـ"الجاسوسية"، إلى جانب حل المجلس التشريعي، ما دفع الأخير إلى المصادقة مؤخرا على نزع الشرعية عن عباس، واعتباره "منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية".



