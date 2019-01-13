طقس فلسطين: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية مساءً

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبراُ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائم وشديدة البرودة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائجا .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائجا .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،تكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل المتأخر لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

والاربعاء، يكون الجو غائماً و شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق واعتباراً من ساعات المساء يحتمل سقوط زخات من الثلج فوق بعض المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر :

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.