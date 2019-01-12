ليبرمان مهاجماً حكومة نتنياهو: تستحقون الكرت الأحمر

هاجم وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل أفغدور ليبرمان، حكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، قائلاً: "هذه الحكومة تستق الكرت الأحمر".

وقال ليبرمان وفقاً لصفحته الرسمية على تويتر: "حكومة نتنياهو حولت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة لأمر روتيني للمستوطنين، وتلك الحكومة تستحق الكرت الأحمر أي الطرد".

وجاءت تصريحات ليبرمان عقب زعم جيش الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في مستوطنات "غلاف غزة" أطلق من داخل القطاع ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في صفوف المستوطنين الإسرائيليين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي طالب المستوطنين في "غلاف غزة" للبقاء قرب الغرف المحصنة والملاجئ خشية من استمرار سقوط المقاومة.