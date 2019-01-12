الأربعاء القدس والضفة تكتسيان بالثلوج وقطاع غزة بحبيبات البرد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن يبدأ منخفض جوي غداً الأحد بسقوط أمطار محلية شمال فلسطين، مشيرة إلى أن المنخفض سيشتد يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت الأرصاد أن الأربعاء سيكون ذروة المنخفض الجوي بسقوط الثلوج في القدس والضفة المحتلتين بينما يتساقط البرد في قطاع غزة، بالتزامن مع هبوب رياح قوية جداً خلال تساقط الثلوج والبرد.

وفيما يلي تسلسل المنخفض الجوي

الاحد سيكون الجو غائم جزئيا وتبدأ رياح جنوبية غربية شديدة السرعة جنوب فلسطين منذ ساعات الصباح، بينما تسقط أمطار محلية شمال فلسطين مساءً أما في ساعات الليلة تشتد قوة الامطار.

ويوم الاثنين تتساقط الأمطار من حين لأخر شمال فلسطين مصحوبة بعواصف رعدية أما في المنطقة الوسطي والضفة الغربية تتساقط أمطار محلية وهناك خشية من حدوث سيول في منطقة الساحل الشمالي لفلسطين وسيتواصل هبوب الرياح القوية وخاصة في المنطقة الجنوبية أما على جبل الشيخ تتساقط الثلوج.

أما الثلاثاء يكون الجو غائم جزئيا وتهب رياح قوية وتبقى درجات الحرارة منخفضة والجو شديد البرودة ويكون الجو مغبرا في المنطقة الجنوبية أما في ساعات الليلة يطرا انخفاض آخر على درجات الحرارة وتبدأ عواصف رعدية وبرق شمالي فلسطين تمتد ليلا للمنطقة الوسطي.

وفي يوم الاربعاء القادم تشتد قوة الامطار وتتساقط حبيبات البرد من أقصى الشمال وصولا لقطاع غزة وتهب رياح غربية قوية والفرصة مهيأة لسقوط ثلوج على جبال القدس والضفة الغربية.