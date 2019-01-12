المقاومة: استشهاد السيدة الترامسي جريمة إسرائيلية وتبارك إنجازات القسام

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم السبت، أن استشهاد السيدة أمال الترامسي برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، جريمة "إسرائيلية" يندى لها الجبين.

ودعت فصائل المقاومة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، العالم إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه بصفتهم مجرمي حرب.

واستشهدت الترامسي في الجمعة الـ42 (بصمودنا ينكسر الحصار) برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق مدينة غزة وأصيب أكثر من 180 مواطناً بجراح مختلفة.

وفي ذات السياق باركت فصائل المقاومة، الإنجازات التي استعرضتها كتائب القسام خلال المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بعملية (حد السيف) قائلة: "نبارك الجهود التي بذلتها الأجهزة الاستخبارية والأمنية للمقاومة وما حققته عملية "حد السيف" من انجازات واضحة وقوية أظهرت مدى رصانة وقوة الجبهة الأمنية للمقاومة المتحصنة بشعبها".

ورفضت المقاومة، مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ التفاهمات التي تعزز الحصار المفروض على شعبنا الذي يمثل حالة من حالات الحرب الممنهجة ضد شعبنا التي تستوجب على الامم المتحدة والهيئات الدولية وكل أحرار العالم للاصطفاف مع شعبنا المحاصر لرفع هذا الظلم.

وثمنت، الموقف الماليزي الرسمي الذي رفض منح اللاعبين "الإسرائيليين" موافقة في المشاركة بدورة سباحة دولية، مطالبة الحكومات العربية بأن تحذو حذو رئيس الوزراء الماليزي والتوقف عن اللهث وراء السراب، مؤكدة أن التطبيع مع الاحتلال جريمة وخيانة لدماء الشهداء وطعنة في خاصرة تضحيات شعبنا.

وشددت فصائل المقاومة أن الرفض الكلامي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية فيما يعرف بـ(صفقة القرن) لن تجدي نفعاً، لافتاً إلى ضرورة تعزيز صمود شعبنا في غزة والقدس وال٤٨ وليس العمل الدؤوب لفصل الضفة عن باقي أجزاء الوطن.