مستوطنون من غلاف غزة يقررون المبيت بالملاجئ خشية من التصعيد

قرر عدد من مستوطني غلاف غزة النزول الى الملاجئ الليلة، خشية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، رداً على التصعيد "الاسرائيلي" اليوم ضد المتظاهرين السلميين على حدود غزة.

و وفقاً لقناة "ريشت كان"، فقد قرر العديد من مستوطني غلاف غزة المبيت في الملاجئ هذه الليلة خوفا من التصعيد.

استشهدت مواطنة وأصيب 185 مواطناً بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة للمشاركين في الجمعة الـ42 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان جمعة (بصمودنا ينكسر الحصار) شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد السيدة أمل مصطفى أحمد الترامسي 43 عاماً خلال مشاركتها في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة، مشيرة إلى أن 185 مواطناً بينهم صحفي ومسعف أصيبوا بالرصاص الحي، جراء قمع الاحتلال للمسيرات السلمية.