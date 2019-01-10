إيران تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء الأسبوع القادم

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تعتزم إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء، الأسبوع القادم، عبر صواريخ مطورة محليًا.



جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لوفاة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.



وقال روحاني إن قدرة إيران الدفاعية وإمكاناتها التكنولوجية في الوقت الراهن هي نتاج لجهود رفسنجاني.



ووصف رفسنجاني بأنه كان أحد الشخصيات السياسية الفريدة في إيران، وأنه أدى دورًا مهمًا في الحرب الإيرانية - العراقية.



من جهة أخرى، قال روحاني "سنطلق الأسبوع القادم قمرين صناعيين إلى الفضاء بصواريخ من إنتاجنا".



ولم يقدم الرئيس الإيراني تفاصيل أخرى حول القمرين الصناعيين.