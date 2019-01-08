زعيم كوريا الشمالية يزور الصين

أكّدت كوريا الشمالية، الثلاثاء، أنّ زعيمها كيم جونغ-أون بدأ، الاثنين، زيارة إلى الصين تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم "يزور الصين من السابع ولغاية العاشر من كانون الثاني/ يناير... بدعوة من شي جينبينغ".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية، لم تذكر اسمه أيضا، قوله إن قطارا كوريا شماليا ربما يقل مسؤولا "رفيع المستوى" عبر الحدود إلى الصين.

وقال المصدر للوكالة إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان هناك مسؤول كبير في القطار، لكنه أضاف أن العشرات من المركبات الأمنية والمسؤولين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة للقطارات في مدينة داندونغ الحدودية الصينية أثناء مرور القطار.

وسافر كيم إلى الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء شي، وذلك قبل وبعد اجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

ومن المتوقع أن يجتمع كيم مجددا مع رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المستقبل القريب، وربما تكون زيارته الجديدة إلى الصين تحركا محتملا قبل الاجتماع معهما.

والصين أهم حليف اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية، رغم غضب الصين من برامج بيونغيانغ النووية والصاروخية. وتحسنت العلاقات بينهما العام الماضي مع تحسن علاقات بيونغيانغ مع سول وواشنطن.

ولعبت الصين دورا في اجتماع ترامب وكيم.

وقالت مصادر دبلوماسية إن من المرجح أن يسافر شي إلى كوريا الشمالية قريبا، فيما ستكون أول زيارة لزعيم صيني منذ عام 2005.