مصر تترقب الإعلان عن مستضيف كأس إفريقيا 2019

أكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على قدرة بلادهم لمواجهة أي تحد مهما كان، وأن مصر على كامل الاستعداد لتعويض الكاميرون في استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها هذا الصيف.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعد غد الأربعاء، عن اسم البلد المستضيف للنسخة الـ23 من بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك خلال اجتماع أعضائه في العاصمة السنغالية دكار.

وتؤكد مصر أنها تملك كافة المنشآت من ملاعب وفنادق وبنى تحتية لاستضافة العرس القاري، بالإضافة للحضور الجماهيري.

ونشر الاتحاد المصري فيديو ترويجي لاستعداد مصر لاستضافة أكبر حدث كروي تشهده القارة السمراء كل عامين، حيث تشارك في نسخة 2019 منتخبات 24 دولة للمرة الأولى، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 16 منتخبا في النسخ السابقة.

وكان "الكاف" سحب أواخر شهر نوفمبر الماضي، شرف تنظيم كأس إفريقيا 2019 من المضيفة الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني. وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا لاستضافة النسخة المقبلة من كأس إفريقيا.