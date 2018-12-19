القاهرة: انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية

بمشاركة فلسطين، بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين في وزارات المال والاقتصاد العرب والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك والمخصص للإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية "بيروت" يناير المقبل.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد برئاسة العراق (الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي) والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي.

وسوف يرفع كبار المسؤولين نتائج مناقشاتهم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته غير العادية غدا الخميس على المستوى الوزاري، وذلك لإعداد مشروع بنود جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية .

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 23 بندا في مقدمتها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022) وانجازات صندوقي القدس والأقصى، إلى جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية، ويتضمن تكوين محفظة تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة، فضلا عن بند حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب قرار وزراء الصحة العرب (المحفظة الوردية/ pinktank مبادرة إقليمية لصحة المرأة"، بالإضافة الى الأمن الغذائي العربي ويتضمن عدة مواضيع منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي التكاملي والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية .

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.