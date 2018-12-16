تراجع شعبية الرئيس الفرنسي هذا الشهر

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقع نقطتين مئويتين خلال شهر ديسمبر/كانون أول الجاري، لتصل إلى 23% مقارنة بـ 25% في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وذكرت صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية أن معهد إيفو لاستطلاعات الرأي أظهر أن شعبية ماكرون تراجعت بنسبة 27% خلال عام 2018.

وكما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شعبية رئيس الوزراء إدوارد فيليب تراجعت في ديسمبر/كانون أول إلى 31% مقارنة بـ 34% خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وقد تم إجراء الاستطلاع هاتفيا وعلى شبكة الانترنت في الفترة ما بين 7 و 15 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وكان المتظاهرون الذين يرتدون السترات الصفراء قد نظموا مسيرات عبر فرنسا منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجاً على الخطط المعتزمة لزيادة الوقود والضرائب.

وأعلن ماكرون الاثنين الماضي عن حزمة من الإجراءات لاسترضاء المحتجين من بينها تقديم مبلغ إضافي للعاملين من ذوي الدخل المنخفض وإعفاءات ضريبية.